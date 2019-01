Shadow of the Tomb Raider: Atmosphärischer DLC-Trailer lässt Laras Alpträume wahr werden

Die widerstandsfähige Entdeckerin und Grabräuberin Lara Croft hat in der Vergangenheit schon einige sehr ungemütliche Szenarien erlebt. Wie das neueste Story-Video, das Square Enix anlässlich der Veröffentlichung der jüngsten DLC-Episode von Shadow of the Tomb Raider anfertigte, zeigt, wird sich das wohl vorerst nicht ändern. Der Zusatzinhalt "Der Alptraum" steht ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One bereit und scheint etwas unruhiger zu sein, als die vorherigen Spielmodi des Abenteuers. Das Add On führt Lara durch einen furchterregenden Spießrutenlauf mit scheinbar untoten Horden, was an Blood Ties (Rise of the Tomb Raider) erinnert. Im Trailer sehen wir außerdem die Croft-Villa, sowie einige bekannte Gesichter. Mit der neuen Nebengeschichte wurde ein weiteres Herausforderungsgrab hinzugefügt, das auf den Namen "Das Tal der Affengötter" hört. Darin findet Lara eine weitere Waffe und ein neues Outfit für die modebegeisterten Abenteurer. Probiert ihr Laras Alptraum mal aus?