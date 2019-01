Assetto Corsa Competizione: Eigenes Gameplay mit dickem Racing-Setup

Einer der vielversprechendsten Rennsimulatoren des Jahres schaltet einen Gang hoch, denn der Early-Access-Build von Assetto Corsa Competizione wurde zuletzt umfangreich aktualisiert. Das bedeutet für uns Benzinköpfe bei Gamereactor, dass wir die neuen Inhalte so schnell wie möglich selbst testen wollen. Der spanische Kollege David hat deshalb direkt mal ein paar Runden in seinem Testsetup hingelegt und das alles für euch aufgezeichnet. Gespielt wurde mit einem Lenkrad- und Pedale-Kit von Fanatec, das an den HP Omen X Gaming-Laptop angeschlossen ist.

Ferrari 488 GT3 Hot Lap auf dem Hungaroring - ACC 0.4

Emil Frey Jaguar G3 Hot Lap am Circuit Zolder- ACC 0.5