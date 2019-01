Gerücht: Bioware wollte Star Wars: Knights of the Old Republic 3 entwickeln

Star Wars: Knights of the Old Republic und dessen Nachfolger gelten gemeinhin als zwei der besten Games für Star-Wars-Fans, doch trotz guter Verkäufe wurde ein dritter Teil nie veröffentlicht. Viele Spieler fragen sich seit Jahren nach dem Grund und diese Woche will der Kotaku-Journalist Jason Schreier darauf eine Antwort gefunden haben. Auf Twitter schrieb er kürzlich, dass Bioware tatsächlich eine Fortsetzung plante, im Konzeptionsverlauf allerdings Hindernisse auftraten, die die weitere Entwicklung unterbanden:

"Sie haben mehr als einmal versucht, [Star Wars: KotOR III] zu realisieren, von dem was ich gehört habe. Kein Glück."

Was genau nicht geklappt hat und welche Hindernisse das Projekt hatte, das hat Schreier nicht verraten und EA wird sich diesbezüglich ebenfalls ganz sicher nicht zu Wort melden. Ob die Lizenzlage so problematisch ist, dass sich ein weiterer Ableger unmöglich realisieren ließe?