Wunderschöner CG-Trailer leitet neunte Season von League of Legends ein

Riot Games gab diese Woche bekannt, dass die neunte Saison von League of Legends in Kürze beginnen wird. Für diese Gelegenheit hat der Entwickler einen speziellen CGI-Trailer vorbereitet, der echt einiges hermacht. Verschiedenen Quellen sehen den Reset der kompetitiven Ladder am 23. oder 24. Januar zusammen mit dem 9.2-Update. Bevor ihr euch jetzt erneut in League of Legends werft, solltet ihr aber noch einen Blick in den knapp dreiminütigen Trailer mit dem Titel "Awaken" werfen - selbst wenn ihr kein Fan des MOBA seid, lohnt sich ein Blick.