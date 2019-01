PC-Version von Mortal Kombat 11 soll Probleme der Vergangenheit hinter sich lassen

Die PC-Version von Mortal Kombat X hat Spieler enttäuscht, denn Netherrealm Studios scheinen kaum Qualitätsansprüche an den Computerport gestellt zu haben. Lästige Spielabstürze, eine instabile Framerate und ein nahezu unspielbarer Online-Modus waren nur einige der Einwände, die Prügelspieler an dieser Fassung der ikonischen Serie eingangs auszusetzen hatten. Die Verantwortlichen fanden jedoch ein anderes Studio (QLOC), das die Situation schnell in den Griff bekam. Diesmal ist sich Netherrealm sicher, dass die Premiere von Mortal Kombat 11 auf dem Computer alle Erwartungen erfüllen wird. QLOC wurde mit dieser schwierigen Aufgabe betreut, das polnische Studio ist für so hervorragende Ports verantwortlich gewesen, wie DMC Devil May Cry, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Dark Souls: Remastered oder Injustice 2. Wir hoffen natürlich, dass die Polen Mortal Kombat 11 sicher auf den PC bringen werden. Am 23. April erfahren wir das.

Quelle: PC Gamer.