Blackout in Call of Duty: Black Ops 4 bekommt bald Ambush-Spielvariante

Entwickler Treyarch hat über die Companion-App von Call of Duty: Black Ops 4 versehentlich eine Mitteilung über den Blackout-Spielmodus gesendet, in der eine Ambush-Spielvariante bestätigt wurde. Laut Charlie Intel können Spieler bei dieser Blackout-Variante nur mit "Scharfschützengewehren" und "Nahkampfwaffen" kämpfen, wobei sich leises Vorgehen und der Gebrauch von Schalldämpfern als effektiv herausstellen sollte. Auch das Outlander-Perk würde in Ambush dadurch an Bedeutung gewinnen, da sich der Spielkreis unaufhörlich verringert, sobald er zu schrumpfen beginnt, so Charlie Intel.

Ambush scheint eine temporäre Anpassung zu sein, ebenso wie Down But Not Out im Moment. Dieser Modus ist für einige Wochen verfügbar und ermöglicht es Spielern erneut zu spawnen, solange noch ein weiterer Spieler des gleichen Teams am Leben ist. Ambush könnte demnach erscheinen, sobald Down But Not Out nicht mehr live ist. Call of Duty: Black Ops 4 ist auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Blackout, der Battle Royale-Modus, ist noch bis Donnerstag, den 24. Januar, kostenlos spielbar.