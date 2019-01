Sony Asien bietet PS4-Blockbuster im Doppelpack

Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited Singapore Branch (SIES) hat diese Woche eine interessante Promotion gestartet. In Kürze können Playstation-4-Spieler im Distributionsbereich des Herstellers besondere Blockbuster-Game-Bundles erstehen. Je zwei PS4-Spiele liegen einer solchen Boxen bei, in Malaysia ist das Vorhaben bereits gestartet. Das erste vorgestellte Produkt enthält God of War, sowie das von vielen Spielern hoch gelobte Detroit: Become Human. Preislich liegt das Paket bei 209 malaysischen Ringgits, umgerechnet also ca. 45 Euro. Ein zweites Doppelpack enthält die ersten beiden Einträge in der The-Legend-of-Heroes-Serie, dafür müssen Spieler nur etwa 36 Euro auf den Tisch legen. Für den Retail-Markt sind das gute Preise, mal schauen ob Sony Europa etwas Ähnliches einführen wird.

Quelle: BunnyGaming.