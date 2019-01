Capcom zieht DLC für Resident Evil 2 in Betracht

Das Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2 aus dem Jahr 1998 nähert sich uns unaufhörlich, denn am 25. Januar werden wir uns endlich selbst ein Bild davon machen können, wie der zweite Teil der bekannten Survival-Horror-Serie im neuen, von Grund auf erneuerten Gewand auf den aktuellen Konsolen und Computern aussieht. Auf einer Pressekonferenz in Dubai interviewte SaudiGamer Kazunori Kadoi (Director) und Yoshiaki Hirabayashi (Producer) bei Capcom und erfuhr einige spannende Details über die Zukunft des gruseligen Abenteuers.

Beide waren sich einig, dass man bei Capcom schon länger über mögliche Zusatzinhalte für das Remake nachgedacht habe. Zuerst solle allerdings die Premiere von Resident Evil 2 abgewartete werden, so SaudiGamer. Die Schöpfer bestätigten übrigens das Vorhandensein von Easter-Eggs, die sich auf andere Teile des Resident Evil beziehen, einschließlich des siebten und bisher letzten Ablegers der Reihe. Gleichzeitig versicherten die Herren, dass neue Spieler nicht allzu viel verpassen werden, wenn sie noch nicht so sehr mit dem Universum von Resident Evil vertraut sind. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.

Quelle: Wccftech.