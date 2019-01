Fans überwältigt von hohem Preis der Dark Souls Trilogy Collector's Edition

Die Dark Souls Trilogy erscheint bald in Europa und Bandai Namco hat für den EU-Release eine spezielle Collector's Edition vorgestellt, die viele Extras enthält. Das Teil ist auf 2000 Exemplare begrenzt und bietet Fans einige hochwertige Inhalte, allerdings ist der Preis mehr als umstritten. 499 Euro möchte Publisher Bandai Namco für diese Sammlung haben, was Fans auf diversen Foren sehr zu ärgern scheint. Die Preisgestaltung wird kurzum als "Abzocke" abgestempelt, wir sparen euch weitere Einzelheiten. Was haltet ihr von diesem Preis und den Umgang mit den Fans?