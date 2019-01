Sword Art Online: Hollow Realization kommt zur Nintendo Switch

Sword Art Online ist eine äußerst beliebte japanische Animationsserie, die auf der Grundlage einer Light Novel basiert und mittlerweile in die dritte Staffel gestartet ist. Beim Thema Videospiele steht es um die Reihe gut, denn mit fünf Games haben es mittlerweile zu uns geschafft. Eines davon ist Sword Art Online: Hollow Realization, das eine von TV-Serie und Buch getrennte Geschichte erzählt. Im Spiel besuchen wir die Welt des VRMMORPG und lernen die Geschichte einer amüsanten NPC-Figur kennen, die Verbindungen zu echten Spielern herstellen möchte. Neben den neuen Helden werden wir natürlich auch die ikonischen Helden der Vorlage treffen, darunter Klein, Asuna und Sinon. Wir selbst schlüpfen natürlich in die Rolle des Titelhelden und Protagonisten der gesamten Serie, Kirito.

Es ist erwähnenswert, dass der Schöpfer des ursprünglichen Buches bei der Arbeit am Skript von Hollow Realization mitgeholfen hat. Das Spiel wurde von den Fans sehr herzlich aufgenommen, weshalb Bandai Namco nun ankündigten, den Titel in einer speziellen Deluxe Edition auf die Nintendo Switch zu bringen. Der Port wird in diesem Frühjahr veröffentlicht und enthält das Originalspiel und die Zusatzinhalte: Abyss of the Shrine Maiden und Warriors of the Sky. Im Sommer soll übrigens auch eine Nintendo-Switch-Version von Sword Art Online: Fatal Bullet kommen. Kirito und Asuna werden in Zukunft also häufiger auf dem Hybriden unterwegs sein.