US-Anbieter Verizon arbeitet an eigenem Gaming-Streaming-Service

Zurzeit arbeiten zahlreiche große Unternehmen an eigenen Streaming-Diensten speziell für Games und wir sprechen hier über echte Marktgrößen, wie Google, Amazon und Microsoft. Jetzt scheint ein unerwarteter neuer Wettbewerber Interesse an der Technik entdeckt zu haben - das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen Verizon Wireless. Wie The Verge berichtet, beschäftige sich die nordamerikanische Division von Verizon mit dem Test eines eigenen Games-Streaming-Services, der treffend "Verizon Gaming" genannt wird. Anscheinend ist das Unternehmen sogar schon etwas weiter als seine Konkurrenten und testet offenbar gerade große Spiele, wie Red Dead Redemption 2 auf einem Nvidia Shield. The Verge stellte jedoch fest, dass es immer noch Probleme mit der technischen Leistung gibt, aber die Arbeit geht natürlich schnell von der Hand. Die aktuelle Phase endet wohl Anfang Februar, ob Verizon trotzdem eine Chance gegen die anderen Marktteilnehmer hat?