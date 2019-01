Nintendo-Präsident spricht über 3DS, Labo und eSport

Shuntaro Furukawa, derzeit Präsident von Nintendo, beantwortete in einem Interview mit dem japanischen Magazin Kyoto Shinbun einige Fragen zu den Verkaufserfolgen der Switch, Nintendos Stand im mobilen Mark, dem Zustand des 3DS, Nintendo Labo und zum eSport-Ansatz des Unternehmens.

Siliconera hat die Aussagen des japanischen Firmenchefs übersetzt und erklärt, dass Furukawa großes Interesse an der Konsole habe, die bald in ihr drittes Jahr startet. Laut dem Unternehmenspräsidenten sei es jedoch wichtiger, eine interessante Spielepalette bereitzustellen, als sich vom nummerischen Absatz irritieren zu lassen. Allerdings gestand sich Furukawa ein, dass der Markt für mobile Spiele anders funktioniert, als Konsolenspiele. Deshalb sei er so froh darüber, dass die Synchronisation zwischen Pokémon: Let's Go und Pokémon Go so warm aufgenommen wurde, weshalb Nintendo nun offenbar die Veröffentlichung von zwei bis drei solcher Spiele pro Jahr auf der Switch plant. Dabei spielt die Expansion nach China eine wichtige Rolle, denn der japanische Riese will dort ebenfalls Fuß fassen.

Doch längst nicht alles, was Nintendo anfasst, wird zu einem Erfolg. Labo verkauft sich nicht sehr gut, allerdings habe die Firma weitere Pläne, um mit speziellen Sets auf die Initiative aufmerksam zu machen. Ähnliches gilt für den 3DS - die Konsole lebe nach wie vor und werde in den kommenden Jahren so gut wie möglich unterstützt. Am Ende bestärkte Furukawa, dass Nintendo selbstverständlich auch an eSport interessiert sei, aber keine eigenen Turniere organisieren werde. Das Unternehmen ziehe es vor, neue Beziehungen zu Fans aufzubauen und bestehende fortsetzen. Was haltet ihr von Nintendos Position zu den oben genannten Themen?