Ubisoft implementiert "kleine RPG-Elemente" in Far Cry: New Dawn

Far Cry: New Dawn wurde unerwartet auf den letzten Game Awards enthüllt und erscheint schon in weniger als einem Monat. Das Spiel scheint in eine etwas andere Richtung zu gehen, als die vorherigen Kapitel - sowohl ästhetisch als auch strukturell. Tatsächlich bietet der Titel etwas, das Ubisoft "leichte RPG-Elemente" nennt: Vor kurzem stellte sich der Designer des Spiels, Jean-Sebastien Decant, den Fragen der Fans zum Spiel auf Twitter. Dabei enthüllte der junge Mann, dass Feinde in der Spielwelt unterschiedliche "Ränge" hätten und wir unsererseits Waffen erstellen könnten, die gegen Gegner härteren Kalibers effektiv seien. Es scheint außerdem so, dass Ubisoft einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der eigenen Basis legt, was wiederum mit dem "Sammeln von Verbündeten" und besseren Upgrades zusammenhängt. Klingt das für euch aufregend?