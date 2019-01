Square Enix patentiert "HD-2D"-Grafik von Octopath Traveler

Letztes Jahr war Octopath Traveler ein Riesenhit auf der Nintendo Switch und Square Enix hatte Mühe, genügend Kopien zu produzieren, um die Nachfrage der Spieler zu befriedigen. Einer der Gründe, warum Fans auf der ganzen Welt so begeistert waren, war der grafische Stil des Spiels, der 2D-Pixelkunst mit einer Tiefenebene mischte (was eigentlich nicht neu ist). Der besondere Name ihres Stils hat sich Square Enix jetzt patentieren lassen. Gematsu berichtet, dass Square Enix eine Lizenz für das "HD-2D" herausgegeben hat und dass das Patent global wirksam ist. Das Unternehmen hat nicht bekanntgegeben, wofür der Stil in Zukunft verwendet werden soll. Wir können uns aber sicher sein, dass ein Nachfolger von Octopath Traveler zumindest denkbar ist und dass dieser visuelle Ausdruck zu einer permanenten Komponente für Square Enix werden könnte.