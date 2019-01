Gerücht: Fallout 76 wird Free-to-Play

Update: EB Games hat sich mittlerweile via Twitter zu Wort gemeldet und die Berichte zurückgewiesen. Fallout 76 befinde sich weiterhin im Verkauf und wird in absehbarer Zeit vom Shop unterstützt. Damit ist diese Nachricht hinfällig.

Originale Meldung: Es war wirklich kein reibungsloses Start für Fallout 76, denn schon die ersten Beta-Eindrücke ließen auf den nuklearen GAU schließen, den Bethesda bevorstand. Leider war der Entwickler nicht in der Lage, die Situation seither merklich zu verbessern, denn die Community fühlt sich weiterhin schlecht behandelt, was sich natürlich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt.

Wenn so etwas passiert ist es eine gängige Praxis, einen Titel in die Free-to-Play-Ecke zu schieben und mit Mikrotransaktionen ein neues Glück zu finden. Und das scheint auch genau das zu sein, was Segment Next am Wochenende entdeckt hat. Einige australische Einzelhändler, insbesondere EB Games haben damit begonnen, den Titel aus dem Sortiment zu entfernen und angeblich gehe diese Entscheidung explizit auf eine Rückrufaktion des Vertriebspartners zurück und liege nicht im Ermessen des jeweiligen Shops.

Im Moment gibt es nur Sammlerausgaben des Spiels und keine regulären Verkaufsversionen (und wir sind uns ziemlich sicher, dass die Popularität nicht plötzlich angestiegen sein wird, weshalb jetzt alle Games ausverkauft sind). Also was auch immer gerade im Hintergrund passiert, es ist Bewegung zu erkennen. Denkt ihr, dass Fallout 76 kostenlos spielbar wird und würdet ihr das Game ausprobieren, wenn es nichts mehr kostet?