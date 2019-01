Slightly Mad Studios zeigt Controller der Mad Box

Erst vor wenigen Wochen gab der Entwickler von Project CARS bekannt, dass sie an einer neuen VR-Plattform arbeiten, die Mad Box heißt. Die Konsole, die noch nicht genau beschrieben wurde, wird von Slightly Mad Studios immer nur als extrem leistungsstark definiert. Wir haben bereits einige Entwürfe für die Gestaltung der Hardware gesehen, diese Woche gab es erste Konzepte des neuen Mad-Box-Controllers. Die Bilder stammen erneut vom Geschäftsführer Ian Bell, der die Fotos auf seinem privaten Twitter-Account teilte. In gewisser Hinsicht ähnelt der neue Mad-Box-Controller vage dem Xbox-One-Controller, obwohl seine Form auf den ersten Blick nicht besonders ergonomisch erscheint. Was haltet ihr davon?