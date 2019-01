Project Z bietet "eine nie zuvor gezeigte, nostalgische und neue Dragon Ball-Welt"

Wir erwarten weitere Details über das mysteriöse Project Z, ein neues Action-RPG von Dragon Ball, das vor einigen Tagen von Bandai Namco angekündigt wurde. Auf ihren sozialen Kanälen teilte der Publisher ein Bild von Goku, der seinen kleinen Sohn Gohan in den Armen hält. Das Foto wird wurde einer Nachricht unterlegt, die Gematsu wie folgt übersetzt: "eine nie zuvor gezeigte, nostalgische und neue Dragon Ball-Welt". Uns interessiert sehr, was Bandai Namco womöglich mit den Begriffen "Nostalgie" und "neu" meint, am kommenden Wochenende werden wir hoffentlich mehr erfahren. Vom 26. bis zum 27. Januar ist das Finale der World-Tour-Meisterschaft angesetzt, auf der neue Infos zum Spiel versprochen wurden.