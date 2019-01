Super Smash Bros. feiert 20. Geburtstag

Nach dem erfolgreichen Start von Super Smash Bros. Ultimate am 7. Dezember auf der Nintendo Switch ist es Zeit, ein ganz besonderes Jubiläum für das Franchise zu feiern. Heute vor genau zwanzig Jahren, am 21. Januar 1999, wurde das erste Smash Bros. in Japan auf der Nintendo 64 veröffentlicht.

Serienschöpfer Masahiro Sakurai veröffentlichte auf Twitter die folgende Nachricht, um dieses Jubiläum zu feiern: "Smash Bros. ist heute 20 Jahre alt! In diesen 20 Jahren habe ich gesehen, dass viele Menschen diese Serie auf so viele unterschiedliche Arten genießen - zu Hause, in Hangouts, auf Kongressen, sogar in Geschäftsbüros! Die Entwicklung war schon immer hart für mich, aber ich bin äußerst glücklich. Vielen Dank fürs Spielen."

Nintendo feiert ihre ausgezeichnete IP ebenfalls, indem sie die folgenden Worte verfassten: "Das erste 'Super Smash Bros.' wurde vor 20 Jahren (am 21. Januar 1999) in den Handel gebracht. Vielen Dank für eure treue Unterstützung, [dank der] wir diese Serie bis heute weiterführen konnten. Vielen Dank!"

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Spiel?

