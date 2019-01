Autor von Rogue One kritisiert EA für Verwurf von Viscerals Star Wars-Spiel

Kürzlich annullierte EA das ehrgeizige Projekt Orca von EA Vancouver, das aus den Trümmern eines storylastigen Einzelspielerspiels von Visceral Games bestand. Verantwortet wurde dieses "Project Ragtag" von der Uncharted-Autorin Amy Hennig. Einer der Schreiber des erfolgreichen Star-Wars-Films Rogue One kritisierte den Publisher EA jüngst für dieses rigorose Vorgehen. In einem Interview mit Kinda Funny erzählte der Drehbuchautor Gary Whitta:

"Es wurde katastrophal misshandelt. Wenn ich Disney wäre, wäre ich verdammt wütend. Ich habe eine Menge von diesem Spiel gesehen und es sah toll aus. Es wäre ein Star Wars-Uncharted gewesen."

Anscheinend war Whitta in Ragtag eingeweiht und ist deshalb so aufgebracht. Seiner Meinung nach war das Spiel für EA zu "eng", das Unternehmen habe ein größeres, breiteres Projekt gewollt. Jetzt, da all diese Dinge gestrichen wurden, bleibt endlich wieder der Platz für ein Spiel solcher Größe...