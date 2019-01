David Jaffe: "Gamer lieben Spiele mit Mikrotransaktionen"

David Jaffe ist kein Unbekannter in der Welt der Videospiele. Früher verantwortete der Entwickler Serien, wie God of War und Twisted Metal, mittlerweile hostet er einen eigenen Youtube-Kanal, in dem er über aktuelle Geschehnisse spricht und Neuigkeiten kommentiert. In seinem neuesten Livestream sprach Jaffe über das leidige Thema der Mikrotransaktionen und wie sehr Gamer dieses Feature lieben würden.

Der Entwickler sprach sich selbst gegen diese Praxis aus, insbesondere in Bereichen, die das Gameplay beeinflussen, was - befeuert durch den Missbrauch einiger Studios - an vielen Stellen bereits zum Vertrauensverlust bei den Spielern geführt habe. Die Zahlen zeigen jedoch, dass diese Geschäftspraktik von der Community mittlerweile mehr als nur akzeptiert sei. Um ein konkretes Beispiel für diese Vorgehensweise zu geben, hat Jaffe eine Rangliste mit den meistverkauften Ps4-Spielen von 2018 erstellt. Darin sehen wir, dass nur drei von zehn Positionen mit Titeln besetzt sind, die keine Mikrotransaktionen aufweisen.

Laut David Jaffe scheint es nur eine kleine Minderheit von Hardcore-Spielern zu sein, die dieses Geschäft so sehr verabscheuen, dass sie große Unternehmen mit solchen Praktiken nicht unterstützen. Er stellt die berechtigte Frage, warum Publisher und Entwickler also damit aufhören sollten. Seine Analyse als Branchenveteran scheint uns eloquent genug zu sein, um sie mit euch zu teilen. Aber wie beurteilt ihr die Verwendung von Mikrotransaktionen in Videospielen?