Anthem gibt ersten Blick auf Spielwelt

Ein Teil des Konzepts von Anthem ist die große, sprudelnde Spielwelt, zu der ständig neue Inhalte hinzugefügt werden sollen. EA hat uns letzte Woche einen ersten Blick darauf werfen lassen und gezeigt, wie groß diese Welt tatsächlich ist. In einem Livestream haben zwei Bioware-Entwickler während des Spielens die Weltkarte des Shooters aufgerufen und versehentlich herausgezoomt. Das scheint keine Absicht gewesen zu sein, doch das Internet bekommt solche Dinge eben mit.

Detailliertere Informationen zum kommenden Actionspiel gibt es im unteren Video, das sich ausgiebiger mit den Javelin, dem Spielerfortschritt und den Anpassungsoptionen beschäftigt. Außerdem erfahren wir mehr über den Freelancer und seinen Zweck in der Welt von Anthem. Diese Woche beginnt die Vorbesteller-exklusive Beta des Titels, gespielt werden darf vom 25. bis zum 27. Januar. Eine öffentliche Demo ist auf den 1. Februar datiert und Anthem erscheint vollständig am 22. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One.