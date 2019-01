Bosse in Sekiro: Shadows Die Twice funktionieren ganz anders

Obwohl die Handschrift der Doulsborne-Schaffer From Software in Sekiro: Shadows Die Twice sehr leicht zu erkennen ist, scheint die Veröffentlichung ihres neuesten Titels in gewisser Hinsicht ein Abschied von der Dark-Souls-Formel zu sein. Dank der umfangreichen monatlichen Titelstory von Game Informer wissen wir jetzt, dass das Studio in Sekiro auf eine deutlich linearere Geschichte setzt, weshalb der Protagonist zum Beispiel tatsächlich spricht und eine aktive Rolle im Geschehen einnimmt. Zusammen mit dem zusätzlichen Fokus auf Bewegung und Vertikalität bedeutet das, dass insbesondere die Bosse sehr unterschiedlich zu funktionieren scheinen, als noch in Dark Souls.

"Wir müssen uns einschränken, inwieweit wir das Balancing und die Einstellungen [justieren], um allen Spielstilen gerecht zu werden. Sekiro, mit seinem festen Protagonisten, erlaubt uns, diese Einzelspieler-Erfahrung zu verbessern und die Bosskämpfe und Begegnungen zu optimieren, um all diese Werkzeuge, die einem Shinobi zur Verfügung stehen, bereitzustellen. Wir möchten, dass die Spieler irgendwann jeden Aspekt ihres Arsenals und [...] ihrer Fähigkeiten einsetzen, um diese wirklich herausfordernden Feinde zu meistern."

Ob Bosskämpfe eine narrativere Erfahrung werden, bevor wir uns mit ihnen anlegen?