Quiz verrät euch, welcher Kingdom Hearts III-Charakter ihr seid

Kingdom Hearts III steht vor der Tür und beendet das lange Warten einiger sehr treuer und leidenschaftlicher Fans. Genau bei diesen passionierten Spielern möchte sich Square Enix mit einem neuen Video bedanken, denn in den letzten zehn Jahren hatten diese Personen mehr Einfluss auf das Studio, als ihnen vielleicht bewusst war. Die Serie mag komplex, teils widersprüchlich und unglaublich umfangreich sein, doch man kann nicht bestreiten, dass sie für einige Spieler sehr viel bedeutet.

Um weiteren Hype unter den Fans der Serie zu erzeugen, hat Square Enix eine Reihe von unterhaltsamen Aktionen gestartet. Sie beginnen mit einem netten Quiz, das euch verrät, welcher Kingdom Hearts-Charakter ihr seid. Zum Fragebogen kommt ihr mit diesem Link - sagt uns in den Kommentaren, welche Figur ihr geworden seid. Kingdom Hearts III wird am 29. Januar auf Xbox One und PS4 verfügbar sein.

