Zerstörte Umgebungen in Metro Exodus bestaunen

In vier Wochen feiert Metro Exodus seine Premiere auf PC, Playstation 4 und Xbox One und wie ihr sicher wisst, haben wir uns vor kurzem in London noch einmal ausgiebig mit dem neuen Shooter von 4A Games beschäftigt. Heute wollen wir mit euch zusammen noch einen kleinen Blick auf die verschiedenen Umgebungen des Spiels werfen, denn da Artjom die engen Tunnel der Metro endlich verlässt, eröffnet sich uns eine völlig neue Welt zur fast freien Erkundung. In den unteren beiden Videos schauen wir uns die offene Wüstenlandschaft von Metro Exodus und eine von Spinnen verseuchte Untergrundbasis an.