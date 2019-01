Sony investiert in Games-Streaming für Playstation 5

Mit Playstation Now hat Sony bereits eine Option zum Games-Streaming, allerdings ist der Dienst bei weitem nicht so prominent und beliebt, wie er sein könnte. Mit dem Erscheinen der Playstation 5 könnte sich das aber ändern, denn dank einer Stellenanzeige auf der Branchenseite Greenhouse.io haben wir erfahren, dass Sony nach einem leitenden Netzwerktechniker sucht. Diese Person soll den "Playstation-Backbone der nächsten Generation" schaffen und pflegen. Der Begriff Backbone stammt aus der Telekommunikation und ist dem Netzwerk eines Systems mit sehr hoher Datenübertragung gewidmet - Games-Streaming würde zum Beispiel auf ein solches System setzen.

Wer in der Stellenbeschreibung noch ein bisschen weiter liest erfährt zudem, dass "die Revolution der Cloud-Spiele [mit der PS5] angeführt wird und Videospiele in Konsolenqualität auf jedes Gerät gestreamt werden" sollen. Hört sich das nach einer guten Wette von Sony an?

Fankonzept einer Playstation 5.

Quelle: T3.