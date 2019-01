Gerücht: Darksiders III auf dem Weg zur Switch?

Darksiders III erhielt relativ gemischte Bewertungen, als es Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde - in jedem Fall gibt es keine Meldungen über etwaige Verkaufserfolge und auf den weltweiten Verkaufslisten fehlt das Spiel ebenfalls. Was die Anzahl verkaufter Kopien eventuell erhöht hätte, wäre eine Switch-Version, allerdings ist so etwas noch nicht offiziell angekündigt worden. Doch als ein interessierter Spieler den offiziellen Twitter-Account der Serie fragte, ob sie nicht eine Switch-Version nachschieben wollen, reagierte der Ansprechpartner etwas untypisch: "Vielleicht." lautete die knappe Antwort. Darauf meldete sich wiederum Publisher THQ Nordic zu Wort und antwortete:

"Hört nicht auf @Darksiders, sie hatten ein Paar [Drinks] zu viel und ergeben im Moment keinen Sinn."

Was zu einer letzten, vielsagenden Antwort des Darksiders-Accounts führte:

"Wir haben die Apokalypse weder zu früh eingeleitet, noch haben wir vorzeitig über ein bevorstehendes Spiel gesprochen!"

Hört sich das für euch nicht auch so an, als könnte sich Darksiders III durchaus auf dem Weg zu Nintendos Hybridkonsole befinden?