The Escapists 2: Pocket Breakout bricht in Handys ein

Team17 gab kürzlich bekannt, dass The Escapists 2 am 31. Januar für iOS und Android kommt. Die Smartphone-Version des Spiels heißt The Escapists 2: Pocket Breakout und erlaubt es uns, Fluchtwege aus fünf verschiedenen Gefängnissen mit unterschiedlichen Layouts zu planen und auszuführen. Pocket Breakout unterstützt lokalen Multiplayer für bis zu vier Spieler und kostet 6,99 Euro. The Escapists 2 ist bereits auf PC, Xbox One und Playstation 4 verfügbar. Würdet ihr lieber von unterwegs aus die Flucht aus dem Gefängnis planen?