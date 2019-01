Horrorspiel Layers of Fear 2 erschreckt mit neuem Trailer

Bloober Team hat uns 2016 mit ihrem atmosphärischen Horror Layers of Fear geschockt, das sich mit einem wahnsinnigen Künstler in einer alten Villa beschäftigte. Das polnische Studio arbeitet mittlerweile an einer Fortsetzung, von der es jetzt einen neuen Trailer gibt. Das genaue Veröffentlichungsdatum des Spiels ist weiterhin unbekannt, es wird aber noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One erwartet.