Switch-Trailer von Yo-kai Watch 4 stellt Keita vor

Level-5 hat einen neuen, japanischen Trailer von Yo-kai Watch 4 veröffentlicht. Das Video stellt uns Keita vor, eine der spielbaren Charaktere des Rollenspiels. Der Titel sollte eigentlich schon im Frühjahr in Japan auf der Nintendo Switch erscheinen, allerdings traten vor kurzem Gerüchte auf, laut denen das Spiel vielleicht erst zu einen späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Wer Interesse an den Neuerungen hat, kann ja trotzdem schon einmal einen Blick in den japanischen Trailer zu Yo-kai Watch 4 werfen.