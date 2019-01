Bungie: "Destiny voll und ganz in unseren Händen"

Die Zukunft von Destiny liegt jetzt vollständig in den Händen von Bungie, das schreibt der Entwickler in seinem neuesten Wochenbericht. Nach der Trennung vom Großverleger Activision ergaben sich Fragen um die Zukunft der Destiny-Marke, doch Bungie versichert ihren Fans, dass sie hart daran arbeiten würden, "zukünftige Erfahrungen, Feinde und Möglichkeiten" zu erschaffen.

"Wir denken darüber nach, was es bedeutet, wirklich unabhängig zu sein. Was es bedeutet zu investieren und vor allem, wie Destinys Zukunft für unsere Spieler aussehen könnte.", schreibt Franchise-Direktor Luke Smith. "Es war ein arbeitsreicher Herbst und es wird ein arbeitsreiches Jahr. Wenn ich nach vorn schaue und über Destiny nachdenke und wo es hin muss, sehe ich eine wunderbare Zukunft mit Wurzeln einer denkwürdigen Vergangenheit. In den dunklen Ecken der Zeit ist nicht alles verloren."

Was Bungie wirklich mit Destiny vorhat, müssen wir noch sehen, aber das unabhängige Studio freut sich auf die Zukunft.