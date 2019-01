Overkill's The Walking Dead für Konsolen auf unbestimmte Zeit verschoben

Overkill's The Walking Dead wird nicht mehr im Februar auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Entwickler Starbreeze Studios "überprüft die Leistung" der Konsolenversion und hat den kooperativen Ego-Shooter deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Verkäufe der im letzten November veröffentlichten PC-Version waren enttäuschend und zwangen den Entwickler dazu, interne Produktionskosten zu senken. Overkill's The Walking Dead wurde 2014 angekündigt und sollte eigentlich schon 2017 erscheinen. Starbreeze wird "zu einem späteren Zeitpunkt" weitere Details zum neuen Veröffentlichungsdatum auf PS4 und Xbox One nennen.