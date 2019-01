Donnerstag startet Overwatchs jährliches Mondfest

In dieser Woche wird das jährliche Mondfest in Overwatch zurückkehren. Am 24. Januar startet im Helden-Shooter das Jahr des Schweines, für das der Entwickler thematisch passende Skins und Events aufbereitet. Die Aktion läuft bis zum 18. Februar und wird das chinesische Neujahrsfest am 5. Februar umspannen. Auf Twitter stellt Blizzard noch bis zum Start des Events am Donnerstag neue Skins und weitere Überraschungen vor, falls ihr bis dahin nicht mehr warten wollt.