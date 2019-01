They Are Billions: Kampagne wird sich "wie ein völlig neues Spiel" anfühlen

Die kommende Kampagne von They Are Billions soll sich laut dem Entwickler "wie ein völlig neues Spiel" anfühlen und Spielern 40 bis 50 Stunden lang beschäftigen. Numantian Games enthüllte das kürzlich in einem Blog-Eintrag auf Steam, in dem es auch heißt, dass die vollständige Kampagne bereitstehe, sobald das Strategiespiel die Early-Access-Phase verlässt.

In They Are Billions müssen Spieler eine Basis aufbauen, um fortlaufende Wellen von Zombies zu überleben. Der Titel war zum Early-Access-Start ein Hit und ermöglichte dem Entwickler eine "viel ehrgeizigere" Herangehensweise an das Spiel. Numantian bestätigte, dass der Leveleditor für den Survival-Modus verbessert und erweitert wird, was wiederum zwei neue Maps und weitere Einheiten mit sich bringt.

"Wir haben nur eine Chance, das vollständige, fertige Spiel zu veröffentlichen und wir wären ehrlich gesagt lieber die 'langsamen Entwickler', die ein großartiges RTS veröffentlicht haben, als die 'eiligen Entwickler' eines durchschnittlichen Spiels."

They Are Billions ist im Early Access auf Steam verfügbar, unten folgen die ersten Screenshots der Kampagne.