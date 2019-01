Nintendo "sehr zufrieden" mit Pokémon: Let's Go

Pokémon: Let's Go Pikachu!/Let's Go Evoli! war von Anfang an ein kontroverser Titel, denn Fans warteten auf ein vollwertiges Pokémon-RPG auf der Switch, während Nintendo lieber neue Spieler ansprechen wollte, die von Pokémon Go kommen sollten. Trotzdem ging das Pokern für den japanischen Entwickler auf, denn die Verkaufszahlen sind nach wie vor beeindruckend.

Einige Monate nach der Veröffentlichung erklärt der Chef von Niantic Labs, John Hanke, gegenüber Business Insider, dass Nintendo mit dem Spiel sehr zufrieden sei. Beide Spiele hätten sich laut dem Geschäftsführer gut geschlagen, was Gespräche über weitere Synergien anrege. Für Niantic seien das laut Hanke ebenfalls gute Nachrichten. Wie im Artikel von Business Insider außerdem erwähnt wird, scheint es so, als würde sich Nintendo die Go-Integration auch in anderen Teilen der Serie wünschen. Sollte bei all dem Lärm um Pokémon Go nicht auch an die Hardcore-Fans gedacht werden?