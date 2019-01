Days Gone: Neuer Trailer informiert über Spielwelt

Days Gone scheint bei den vielversprechenden, anderen Projekten, die Sony aktuell in der Pipeline hat, ein bisschen Gefahr zu laufen unterzugehen. Entwickler Bend Studio lässt sich dadurch aber nicht entmutigen, denn um langsam die Veröffentlichung ihres Actionspiels einzuleiten, haben sie diese Woche eine Videoserie gestartet. Die Reihe soll bis zur Veröffentlichung des Actionspiels am 26. April laufen und uns Einblicke in unterschiedlichste Aspekte ihres nächsten Titels geben. Im ersten Kapitel geht es jedenfalls um die Spielwelt, unten könnt ihr euch das in Ruhe ansehen. Freut ihr euch auf Days Gone?