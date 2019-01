The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erscheint im Westen

JRPG-Spieler haben letzte Woche gute Neuigkeiten bekommen, denn nachdem die ersten beiden Spiele des "Trails of Cold Steel"-Arks von The Legend of Heroes für Playstation 4 angekündigt wurden, soll nun auch der dritte Teil folgen. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ist in Japan bereits 2017 für Playstation 4 veröffentlicht worden, ein neuer Trailer des Publishers NIS America bestätigte die Lokalisierung für Europa und die USA. Geplanter Verkaufsstart soll in der zweiten Hälfte von 2019 stattfinden, genauer gesagt im Herbst.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III bietet rundenbasierte Schlachten und spielt anderthalb Jahre nach den Ereignissen des zweiten Ablegers. Die Geschichte dreht sich um Rean Schwarzer, der mittlerweile Militärprofessor ist, sowie um seine Schüler an der Militärakademie. Unten könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen. Letztes Jahr ist die Serie in Japan abgeschlossen worden.