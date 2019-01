Giga Wrecker Alt. für PS4, Xbox One und Nintendo Switch enthüllt

Rising Star Games und Game Freak (das sind die Pokémon-Macher) haben diese Woche Giga Wrecker Alt. angekündigt, einen Neon-triefenden Retro-Plattformer für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Im Spiel müssen wir die Umgebungen zerstören, um unsere Spielfigur durch die winkligen Level zu manövrieren. Die Musik in Giga Wrecker Alt. wird von Shinij Hosoe zur Verfügung gestellt, der man aus Ridge Racer und Tekken kennen könnte. Was noch nicht bekannt ist, ist der Termin des Titels, doch der erste Trailer macht Lust auf mehr.