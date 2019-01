Power Rangers: Battle for the Grid angekündigt

Mortal Kombat 11 war nicht das einzige Kampfspiel, das letzte Woche Abend enthüllt wurde, denn Hasbro und nWay arbeiten an einem Brawler mit den Power Rangers. Unter den Beinamen Battle for the Grid sollen Spieler plattformübergreifend auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch vereint werden und in Teamkämpfen gegeneinander antreten. Laut dem Entwickler nWay, der übrigens auch das mobile Game Power Rangers: Legacy Wars verantwortet hat, wird Power Rangers: Battle for the Grid Neuankömmlinge mit vereinfachter Steuerung in das Genre einführen. Der Titel soll erfahrenen Spielern aber gleichzeitig genügend Tiefe bieten, um sie lange zu beschäftigen. Darüber hinaus wurden Inhalte für das gesamte restliche Jahr bestätigt. Wer das Spiel vorbestellt, erhält einen Skin für den "Green Ranger V2", sowie ein digitales Artbook. Eine Digital Collector's Edition wird es ebenfalls geben, die das Spiel, den "Season Pass 1" (mit drei Charakteren und einem weiteren Skin), sowie weitere kosmetische Gegenstände enthält. Power Rangers: Battle for the Grid erscheint im April 2019.