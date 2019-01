Musikabenteuer Wandersong startet morgen auf PS4

Der Entwickler Greg Lobanov hat letzte Woche angekündigt, dass sein musikalisches Abenteuer Wandersong am 22. Januar auf der Playstation 4 erscheint. In Wandersong spielen wir einen Barden, der mit seinen Songs verschiedene Rätsel löst. Indem wir den Musiker über Stock und Stein hüpfen lassen, verändert sich der Fluss der Musik, was uns wiederum dabei hilft, die Göttin Eya daran zu hindern, die Welt zu zerstören. Für diese große Aufgabe werden Teile des geheimnisvollen Erdgesangs benötigt, doch zum Glück stehen uns treue Freunde zur Seite. Wandersong ist bereits auf PC und Nintendo Switch verfügbar, unten seht ihr den PS4-Trailer.