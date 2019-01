Private Beta von The Division 2 beginnt am 7. Februar

Ubisoft hat angekündigt, dass die private Beta von Tom Clancys The Division 2 vom 7. bis 11. Februar stattfinden soll. Spieler, die das Action-Rollenspiel vorbestellt haben, erhalten in dieser Zeit Zugriff auf die Beta-Server, andere Spieler haben die Möglichkeit, sich hier anzumelden. In einem neuen Trailer zeigt Ubisoft die drei verfeindeten Fraktionen des Third-Person-Shooters: True Sons, Hyenas und Outcasts. Im Video darunter erklärt euch Ubisoft über den Mehrspielermodus auf. Mehr Infos zum Game bekommt ihr in unserer Vorschau. The Division 2 wird am 15. März auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.