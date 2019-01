Mortal Kombat 11 mit erstem Gameplay und weiteren Details enthüllt

Warner Bros. und Netherrealm Studios haben gestern weiteres Gameplay-Material von Mortal Kombat 11 veröffentlicht und darüber hinaus viele Infos zu neuen und wiederkehrenden Kämpfern, einen Betatermin, die Collectors Edition und vieles mehr preisgegeben.

"Wir freuen uns, Mortal Kombat 11 vorzustellen und den Fans das Gameplay, die neuen Funktionen und die epischen Charaktere vorzustellen.", sagte Ed Boon, Creative Director der Netherrealm Studios. "Wir haben eine großartige Community und es ist uns eine Ehre, diese Feier der Mortal-Kombat-Reihe mit all unseren leidenschaftlichen Fans auf der ganzen Welt zu teilen."

Mortal Kombat 11 wird einen Story-Modus beinhalten, in dem wir die weibliche Boss-Antagonistin Kronika - Hüterin der Zeit und Schöpferin der Existenz - verprügeln müssen. Wir haben einen ersten Prolog-Trailer bekommen, der uns einen Einblick in die Erzählung bietet.

Einige der beliebtesten Kämpfer werden in Mortal Kombat 11 zurückkehren, darunter zum Beispiel Baraka, Skarlet, Raiden, Scorpion, Sub-Zero und Sonya Blade. Wir haben auch einen neuen Charakter gesehen, Geras, einen der treuesten Diener Kronikas. Offenbar verfügt und beherrscht er die Macht, die Zeit selbst zu beeinflussen. Während der Enthüllungsveranstaltung wurde bestätigt, dass Sonya Blade von WWE-Star Ronda Rousey vertont wird.

"Ich war ein lebenslanger Mortal-Kombat-Fan und Sonya Blade war die erste weibliche Kick-Ass-Videospielfigur, mit der ich in Verbindung stand.", sagte Ronda Rousey. "Jetzt kann ich sie in Mortal Kombat 11 vertonen. Es ist ein Traum, ein Teil der Mortal-Kombat-Franchise zu sein, in der ich aufgewachsen bin."

Spieler, die Mortal Kombat 11 auf Playstation 4 oder Xbox One vorbestellen, erhalten Zugriff auf eine Beta, die am 28. März 2019 beginnen soll. Vorbesteller erhalten außerdem Shao Kahn als spielbaren Charakter. Schließlich wurde noch die Collectors Edition des Prügelspiels enthüllt, die neben dem Spiel und In-Game-Goodies eine Scorpion-Maske mit eigener Büste, das Steelcase, eine magnetische Münze und ein Echtheitszertifikat enthält. Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April auf PC, PS4, Xbox One, die Nintendo-Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Unten findet ihr einige neue Screenshots und einen Trailer zu den blutigen Fatalities [NSFL-Warnung].