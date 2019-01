So sähe Persona 5 auf dem Game Boy Advance aus

Persona 5 ist eines der absolut besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten und erhielt in unserem Test völlig verdient die Bestnote. Das Spiel wurde auf Playstation 3 und Playstation 4 veröffentlicht und zum Jahreswechsel sind Berichte aufgekommen, laut denen Entwickler Atlus an neuen Spielen im Persona-Universum arbeitet. Doch wir bei Gamereactor blicken auch gerne zurück, zum Beispiel auf die guten alten Zeiten, in denen wir mit unseren Klassenkameraden auf dem Schulhof Pokémon gejagt haben. Die Künstlerin Sea Handler hat versucht sich vorzustellen, wie das fantastische Abenteuer der Phantom Thieves wohl auf dem Game Boy Color ausgesehen hätte und teilte auf ihren sozialen Medien einige "Screenshot"-Entwürfe. Wir lieben Persona und diesen Pixel-Look, eine wunderbare Mischung zum Einstieg ins Wochenende.