Seht PvP-Multiplayer von The Division 2 in Aktion

Massive Entertainment hat dem ursprünglichen The Division erst einige Zeit nach dem offiziellen Launch mit einen traditionellen Mehrspielermodus ausgestattet. Bevor sich PvP-orientierte Spieler im herkömmlichen Sinne in eine Deathmatch-Erfahrung werfen konnten, mussten sie sich immer erst in die Dark Zones begeben und selbst nach Spielern suchen. Die Skirmishes sind in The Division 2 wieder am Start und wir haben uns davon kürzlich einen eigenen Eindruck machen dürfen. Exklusives Gameplay seht ihr unten in den beiden Videos, mehr Informationen zum Spiel bekommt ihr in unserer nagelneuen Vorschau. Im ersten Video seht ihr Team Deathmatch, das andere stellt euch Domination vor.