Resident Evil 2 reicht für 20 Stunden

Das Remake von Resident Evil 2 erscheint Ende nächster Woche und es ermöglicht den Fans der Serie, das Spiel in einer brandneuen, moderneren Version zu erleben. Neulinge werden sich sicher fragen, wie viel sie eigentlich für ihr Geld bekommen, immerhin ist der Titel 21 Jahre alt. In einem Interview mit WCCFTech haben Direktor Kazunori Kadoi und Produzent Yoshiaki Hirabayashi eine Antwort auf diese Frage gegeben. Anfänger sollten davon ausgehen, in jeder der beiden Geschichten etwa zehn Stunden zu verbringen.

Wie ihr vielleicht wisst, besteht Resident Evil 2 aus zwei separaten Geschichten, die sich an einigen Stellen überschneiden. Wer alle Dinge mit Leon Kennedy, Claire Redfield und den neuen Zusatzfiguren sehen möchte, der sollte also ungefähr mit 20 Stunden Spielzeit rechnen. Am wichtigsten ist am Ende doch aber, dass das Spiel gut wird und nicht sinnlos in die Länge gezogen wurde. Wer immer noch Zweifel hat, dem wollen wir unsere jüngsten Eindrücke und ein paar Gameplay-Videos anbieten.