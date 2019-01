Heute im GR-Livestream: Vane

Der Playstation 4 fehlt es nicht an wunderbaren Welten, die es zu erkunden gilt. Friend & Foe sind in dieser Woche mit ihrem neuen Indie-Spiel Vane ebenfalls in diese Rubrik gefallen und wir wollen heute einen Blick darauf werfen. In Vane durchqueren wir weite Landschaften, Ruinen und tiefen Höhlen auf der Suche nach Geheimnissen - was wohl unter der hübschen Oberfläche liegt? Zumindest teilweise werden wir im heutigen Gamereactor-Livestream auf diese Frage eine Antwort finden. Falls auch ihr auf Schatzsuche gehen wollt, klickt euch um 16:00 Uhr in unsere Liveseite.