Sea of Thieves: Update reduziert Speichergröße im Februar

Joe Neate, Executice Producer bei Rare, enthüllte letzte Woche im Entwickler-Blog, dass sich Spieler von Sea of Thieves am 6. Februar auf ein umfangreiches Update einrichten müssen. Das Team habe die Gesamtgröße des Spiels in den letzten Monaten und Wochen durch diverse Optimierungen drastisch reduzieren können, was zu einer wesentlich kompakteren Spieldatei führte. Damit Spieler in Zukunft keine unnötigen Spieldaten herunterladen müssen und Platz auf der Festplatte zu schaffen, müssen Fans das Game deshalb noch einmal komplett herunterladen. Dadurch wird es außerdem einfacher, verschiedene Patches schneller und einfacher anzuwenden. Auf der Xbox One reduziert sich die Größe der Spieldatei 35GB auf 10GB, auf Xbox One X und Windows 10 verringert sich die Installationsdatei von 47GB auf 25, bzw. 27GB.