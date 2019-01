Daedalic kündigt Deponia Collection für Xbox One und PS4 an

Am 27. März wird Daedalic Entertainment die Deponia Collection für PS4 und Xbox One veröffentlichen. In diesem Paket stehen alle vier Point&Click-Adventure von Rufus und seinen Freunden bereit. Neben dem digitalen Verkauf der Sammlung werden physische Kopien im Einzelhandel bereitstehen, der Kostenpunkt liegt in beiden Fassungen laut Daedalic bei 39,99 Euro.

Das ist aber noch nicht alles, denn Daedalic portiert viele Deponia-Titel auch einzeln für die aktuelle Konsolengeneration. Wie das Studio heute bekanntgegeben hat, wird Goodbye Deponia ab dem 30. Januar für Playstation 4 (physisch und digital) und Xbox One erscheinen, Deponia Doomsday folgt am 27. Februar (ebenfalls auf beiden Plattformen, allerdings wird nur die PS4-Version im Retail-Markt erscheinen). Am 27. März startet Rufus sein Abenteuer auf der Nintendo Switch, da das Hybridsystem den ersten Deponia-Teil begrüßt. Auf der Xbox One wird der Titel ebenfalls am gleichen Tag erscheinen, allerdings nur digital.

Alle drei Titel kosten auf PS4 und Xbox One je 19,99 Euro, die Switch-Version schlägt allerdings mit dem doppelten Verkaufspreis zu Buche. Der zweite Teil (Chaos auf Deponia) ist bereits digital für Xbox One und PS4 erhältlich und fehlt deshalb in dieser Liste. In Zukunft sollen weitere Deponia-Ableger für die Nintendo Switch erscheinen.