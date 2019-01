Mordors Schatten, Happy Few, Lego Movie und Saints Row starten im Januar im Xbox Game Pass durch

Microsoft kündigte vier weitere Spiele für den Xbox Game Pass an. We Happy Few und das Lego Movie Videogame werden heute, am Donnerstag, zum Abo hinzugefügt, Mittelerde: Mordors Schatten und Saints Row: The Third folgen am 24. Januar. Der Game Pass ist ein Abonnent, das Nutzern Zugang zu einer riesigen Bibliothek mit Videospielen gibt. Die Mitgliedschaft kostet 9,99 Euro im Monat.