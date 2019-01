Deutet Troy Baker Veröffentlichung von Death Stranding für 2019 an?

Death Stranding hat noch kein Veröffentlichungsdatum bekommen und obwohl es verschiedene Berichte gibt, die sehr positiv über den Zustand des Spiels sprechen, können wir eigentlich nicht sagen, ob das Spiel noch dieses Jahr, erst 2020 oder sogar noch später erscheint. Nun hat Troy Baker, der berühmte Schauspieler und Synchronsprecher für Videospielfiguren, einen Hinweis auf eine mögliche Veröffentlichung des Kojima-Spiels gegeben und damit Gerüchte um eine Veröffentlichung in diesem Jahr angestoßen.

Baker, der eine Figur in Death Stranding spielt, hat kürzlich auf Twitter an einer viralen Aktion teilgenommen. Unter dem Hashtag "2009vs2019" teilen Nutzer Fotos, meist von sich selbst, die eine Veränderung in den letzten zehn Jahre deutlich machen sollen. Der Schauspieler zeigte ein Foto von Snow Villiers aus Final Fantasy XIII (den er 2009 seine Stimme verlieh) und ein Foto seines Charakters mit goldener Totenkopfmaste aus Death Stranding. Die damit verbundene Nachricht lässt Fans hoffen, dass das Spiel vielleicht noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte. Da weder Death Stranding, noch Ghost of Tsushima oder The Last of Us: Part II ein Veröffentlichungsdatum haben, wird Sony doch voraussichtlich mindestens eines dieser Titel in 2019 veröffentlichen, oder was meint ihr?