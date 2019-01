Battle-Royale-Spielmodus jetzt in Black Desert Online

Kakao Games und der Entwickler Pearl Abyss haben diese Woche bekanntgegeben, dass das MMO Black Desert Online nun auch einen hippen Battle-Royale-Modus bekommen hat. In der sogenannten Shadow Arena dürfen sich 50 Spieler bis aufs Blut bekämpfen, der Inhalte steckt allerdings erst in der Beta, sprich ist noch nicht final umgesetzt worden. Im Unterschied zu klassischen Arena-Matches, die es in Online-Rollenspielen schon immer gab, beginnt jeder Spieler von Black Desert Online als fliegende Geisterfigur, das den Körper eines von neun spielbaren Klassen übernimmt. Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen und spezielle Gegenstände finden wir anschließend in der Arena. Black Desert Online ist bereits auf dem PC verfügbar und erscheint am 4. März auf der Xbox One.